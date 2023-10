Eliminatoire CAN 2023: le Maroc écrase le Liberia et finit premier

-Publicité-

Le Maroc affrontait le Liberia mardi soir, en match en retard de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de 3-0.

Après trois matchs pas très convaincants soldés par deux nuls et une défaite, le Maroc renoue avec la victoire. Les Lions de l’Atlas ont facilement disposé du Liberia, mardi en match en retard de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. L’équipe magrébine s’est en effet imposée sur le score de 3-0, terminant ainsi première de sa poule.

Amine Harit a d’abord ouvert le score pour le Maroc en fin de première période (45+2), permettant à son pays de mener 1-0 à la pause. Ce but a été un véritable soulagement pour les supporters marocains qui craignaient que leur équipe n’arrive pas à concrétiser les nombreuses occasions qu’elle avait créées.

Au retour des vestiaires, Ayoub El Kaabi a doublé la mise pour les Lions à la 59e minute sur penalty. Ce but a redonné un nouvel élan à l’équipe marocaine qui a continué à dominer le match et à se créer de nombreuses occasions. Les joueurs libériens ont eu du mal à contenir les assauts répétés des Lions de l’Atlas.

En toute fin de rencontre, c’est Amine Adli qui a inscrit le troisième but pour le Maroc à la 89e minute. Cette victoire finale de 3-0 donne une véritable légitimité à l’équipe marocaine qui était critiquée pour ses performances mitigées lors des précédents matchs.

Le Maroc se remet donc en confiance avant le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, prévues en novembre. Les supporters sont désormais pleins d’espoir et espèrent que cette victoire sera le début d’une série de bons résultats pour leur équipe. Les Lions de l’Atlas sont déterminés à faire honneur à leur pays et à représenter dignement le football marocain sur la scène mondiale.

Cette victoire est également une source de fierté pour le sélectionneur marocain, qui a su motiver et préparer ses joueurs malgré les difficultés rencontrées. Il pourra aborder les prochains matchs avec plus de sérénité et continuer à construire une équipe solide et compétitive.