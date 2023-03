Éliminatoire CAN 2023: la liste définitive de la RDC face à la Mauritanie

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé ce mercredi sa liste définitive des joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2023. Un groupe de 29 Léopards avec de nouvelles têtes.

La RDC prépare activement les prochaines rencontres éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Léopards affrontent la Mauritanie en double confrontation, comptant pour les troisième et quatrième journée.

Après la publication d’une liste élargie à 42 joueurs, le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce mercredi son groupe définitif pour ces échéances. Et le technicien français a retenu une liste de 29 Léopards.

Au banc des appelés, on retrouve les habitués tels que Chancel Mbemba (OM), Gaël Kakuta (Amiens) et Cédric Bakambu (Olympiakos). De nouvelles têtes font également leur apparition dans la tanière des Léopards. Il s’agit du latéral gauche et désormais ex-international belge Joris Kayembe (Charleroi).

Le milieu offensif William Balikwisha (Standard), né en Belgique, et les attaquants Aldo Kalulu (Sochaux) et Gaëtan Laura (Samsunspor, ex-Paris FC), tous deux nés en France, sont aussi appelés. Par contre, Neeskens Kebano (Fulham), blessé, et le capitaine Marcel Tisserand (Ettifaq FC/Arabie Saoudite) sont écartés du groupe.

Pour rappel, la RDC recevra la Mauritanie le 24 mars prochain avant de se déplacer chez son adversaire, quatre jours plus tard. Les Léopards sont derniers de la poule I avec zéro points, battus par le Gabon (0-1) et le Soudan (1-2).

La liste de la RDC face à la Mauritanie:

