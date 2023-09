Elections de 2026: « Il faut d’abord satisfaire le présent avant d’engager le futur », Djogbénou

- Publicité-

Dans une interview accordée au quotidien Fraternité, le président du parti UP le Renouveau a donné son opinion sur l’actualité politique. Sur la question des élections générales de 2026, Joseph Djogbénou s’est montré prudent.

Joseph Djogbénou se montre pour le moment désintéressé par ce qui arrivera en 2026, lors des élections générales qui vont bouleverser les cartes politiques. Pour le président de l’UP le Renouveau, ce n’est pas encore le moment de penser aux futures élections. Il estime qu’il y a des besoins plus urgents pour lesquels il faut apporter des solutions afin d’assurer le bonheur des populations. « Celui qui ne regarde pas d’abord de plus près et regarde plus loin, perd en orientation, en priorité, voire en responsabilité », a-t-il déclaré.

Pendant que des mouvements de sollicitations de candidature en vue de la présidentielle de 2026 animent le débat politique, Joseph Djogénou se préoccupe de la rentrée des classes, de la santé des populations, du transport, de la qualité des routes, de l’accès aux infrastructures modernes et du renforcement de la démocratie.

Qui ne regarde pas d’abord de plus près et fixe plus loin, perd en orientation, en priorité et même en responsabilité. Il faut que nous nous consacrions à répondre à ces besoins de notre population, et que nous cherchions des solutions qui puissent satisfaire durablement les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Joseph Djogbénou

Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, il n’est pas question d’agir dans la précipitation. « Il faut d’abord satisfaire le présent avant d’engager le futur. Il faut que les réponses proposées au présent rendent possible le futur. C’est notre responsabilité », a-t-il dit.

Pour répondre aux besoins urgents énumérés, Joseph Djogbénou met un accent particulier sur la sauvegarde et le renforcement de la démocratie. « Le 1er juillet 2023, les Nigériens ne s’attendaient pas à une rupture de leur expérience démocratique. La démocratie est une conquête quotidienne. Nous devons être des soldats de la protection de notre système démocratique », a martelé le président de l’UP le Renouveau.