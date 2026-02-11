Ekpè: treize individus interpellés lors d’une opération contre les produits psychotropes

Le commissariat de l’arrondissement d’Ekpè a procédé, lundi 9 février 2026, à l’interpellation de treize individus pour détention, consommation et commercialisation de produits psychotropes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions de sécurisation des personnes et des biens engagées par l’unité de police, notamment à travers le démantèlement de foyers de délinquance, communément appelés « ghettos ».

Sous la conduite du commandement du commissariat, une équipe a mené une descente ciblée dans les quartiers PK 10, Bahicon et PK 10 Marina.

Sur les différents sites investis, les forces de l’ordre ont interpellé plusieurs individus en situation compromettante.

Les fouilles effectuées ont permis la saisie d’une quantité importante de seringues, de comprimés psychotropes ainsi que de boulettes de chanvre indien.

Placés en garde à vue, les suspects seront présentés au Procureur de la République, afin de répondre des faits qui leur sont reprochés, conformément aux dispositions en vigueur.