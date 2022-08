Eintracht vs Bayern: les compos officielles, avec Sadio Mané titulaire

Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de l’Eintracht Francfort ce vendredi soir, pour le compte de la première journée de la nouvelle saison de Bundesliga. Découvrez les compos officielles de ce duel.

Le football reprend ses droits en Allemagne. Après plusieurs semaines de pause, la Bundesliga est de retour ce vendredi pour le début de la saison 2022/2023. Et ce nouvel exercice du championnat allemand débute avec un choc entre l’Eintracht Francfort, vainqueur de l’Europa league, et le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre.

A domicile, les Adler optent pour un 3-4-2-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Almamy Touré, Tuta et Evan Ndicka. Seul en pointe, Rafael Borré est soutenu par Jesper Lindstrøm et Mario Götze. En face, Julian Nageslmann a aligné son équipe en 4-4-2, avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Serge Gnabry et Sadio Mané sont associés en attaque. Le sénégalais va enfin découvrir, le très spectaculaire championnat allemand.

Les compos officielles

Eintracht Francfort : Trapp – Touré, Tuta, Ndicka – Knauff, Sow, Rode, Kostic – Lindstrøm, Götze – Borré

Bayern Munich : Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Müller, Kimmich, Sabitzer, Musiala – Gnabry, Mané