Egypte: une attaque de roquette fait 5 blessés dans la ville de Taba

Une roquette a touché la ville égyptienne de Taba, située à la frontière d’Israël, faisant cinq blessés. Cet incident survient alors qu’Israël est en conflit avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une roquette a frappé la ville de Taba, en Égypte, qui partage sa frontière avec Israël. Cet incident a fait cinq blessés parmi la population locale. Les médias et les témoins sur place ont signalé cet événement, dont les circonstances précises restent à déterminer, mais elle intervient dans un climat de tensions dans la région.

Le conflit entre Israël et le Hamas, qui a débuté le 7 octobre, a donné lieu à des affrontements et à des échanges de tirs fréquents, avec des conséquences qui s’étendent au-delà de la bande de Gaza. Les autorités égyptiennes vont certainement mener une enquête pour déterminer l’origine de la roquette et les responsabilités éventuelles.