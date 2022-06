Egypte: une adolescente et star de TikTok condamnée à un an de prison pour vidéo « obscène »

Les autorités Egyptiennes ont condamné une jeune fille de 16 ans dont les vidéos de danse sur TikTok ont ​​​​été qualifiées d’obscènes. Sa condamnation intervient au milieu d’une répression en cours contre le contenu des médias sociaux jugé immoral dans le pays.

Le tribunal pour enfants et mineurs d’Égypte a confirmé mardi 31 mai la condamnation de Nancy Ayman, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Mocha Hijazi. Selon les informations rapportées par les médias locaux, la jeune fille et star de Tik Tok est accusée d’avoir produit des contenus d’une grossière indécence.

Mina Nagy, son avocate, avait fait appel de la peine d’un an de prison mais le tribunal n’est pas revenu sur sa décision et l’a confirmée. Nancy, 16 ans, a été emprisonnée par la Cour d’appel pour enfants de Gizeh, sur la rive ouest du Nil, et son photographe, identifié sous le nom de Moaz M., a été quant à lui emprisonné pendant trois ans et condamné à verser une amende de 100 000 livres égyptiennes (5 300 dollars).

Moaz a été accusé d’avoir exploité la jeune fille en lui faisant tourner et publier des clips vidéo en révélant des vêtements dans le but de gagner de l’argent. Contrairement à la jeune fille, le photographe n’a pas fait appel à sa condamnation.