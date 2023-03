Egypte: un arbitre suspendu pour avoir annulé un but grâce à un téléphone portable

L’information prête à sourire, mais selon la presse égyptienne un arbitre a été suspendu pour avoir annulé un but après avoir revisionné la séquence sur un téléphone portable.

La VAR via le téléphone portable. C’est l’ingénieuse idée d’un arbitre égyptien pour prendre sa décision lors d’une rencontre. Juge central du match entre Suez et Al-Nasr le weekend dernier, en deuxième division égyptienne, l’homme au sifflet a sollicité l’aide d’un smartphone pour trancher.

En effet, alors que les visiteurs menés 2-1, ont cru égaliser, en toute fin de rencontre, Mohamed Farouk a finalement annuler le but. Comme le rapporte republicain-lorrain, l’arbitre a utilisé le téléphone d’un supporter pour regarder la rediffusion de l’action, et ensuite déclarer la réalisation invalide.

Une méthode originale certes, mais qui a entraîné la consternation des joueurs et dirigeants d’Al-Nasr, et l’arbitre a même dû quitter la pelouse sous la protection de la police. Dans un communiqué, la Fédération égyptienne a annoncé que le nouveau responsable de la commission des arbitres en Égypte, le Portugais Vitor Pereira, qui a remplacé l’Anglais Mark Clattenburg, avait pris la décision de suspendre l’arbitre et son équipe pour une durée indéterminée.