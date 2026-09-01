Égypte : Hossam Hassan prolongé jusqu’en 2030

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé, mardi 1er septembre 2026, la prolongation du contrat de son sélectionneur Hossam Hassan jusqu’en 2030. La décision, validée par le conseil d’administration de la fédération, permet à l’ancien international égyptien de poursuivre son travail à la tête des Pharaons au-delà de la Coupe d’Afrique des nations 2027 et jusqu’à la prochaine Coupe du monde.

Le président de l’EFA, Hany Abou Rida, a confirmé cette prolongation, qui concerne également le staff technique de Hossam Hassan, dont son frère Ibrahim Hassan, directeur de la sélection.

Cette décision fait suite au parcours de l’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 : pour sa participation au tournoi organisé en Amérique du Nord, la sélection égyptienne a atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale d’un Mondial, avant de s’incliner 3-2 face à l’Argentine.

Arrivé à la tête des Pharaons en février 2024 en remplacement du Portugais Rui Vitória, Hossam Hassan a progressivement installé sa méthode et obtenu des résultats qui ont convaincu ses dirigeants de lui renouveler leur confiance.

Une clause liée à la qualification pour la CAN 2027

Selon la fédération égyptienne, le nouveau contrat comporte une clause permettant à l’EFA de le résilier si l’équipe nationale ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations 2027. Avec cette prolongation, Hossam Hassan dispose désormais d’un horizon suffisamment long pour préparer les deux échéances majeures à venir pour la sélection égyptienne : la CAN 2027 et la Coupe du monde 2030.