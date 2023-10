Eguavoen: « les Super Eagles ont les atouts nécessaires pour remporter la CAN 2023 »

-Publicité-

Le directeur technique de la Fédération nigériane de football (NFF), Augustine Eguavoen, affiche une confiance inébranlable envers les Super Eagles, estimant qu’ils possèdent toutes les qualités nécessaires pour décrocher la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Augustine Eguavoen souligne la conviction du Nigéria quant à ses capacités pour remporter la CAN. « Nous savons que nous avons la capacité, la qualité et tous les éléments requis pour y parvenir. Cependant, il est essentiel de noter que la réalisation de cet objectif n’est en rien une tâche aisée. Ainsi, l’unité est primordiale : tout le monde doit travailler de concert, apporter son soutien à l’équipe de toutes les manières possibles, appuyer les entraîneurs, et les joueurs doivent s’appliquer sur le terrain pour faire leur travail », a affirmé Eguavoen lors d’une entrevue sur les ondes de Brila FM, ce mardi.

Il est bon de rappeler que le dernier triomphe continental des Super Eagles remonte à l’année 2013, en Afrique du Sud. L’équipe nigériane se prépare à lancer sa quête d’un quatrième titre l’année prochaine, avec la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d’Ivoire.

Dans cette aventure, les hommes de José Peseiro évolueront dans le groupe A, aux côtés de la nation hôte, la Côte d’Ivoire, ainsi que de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau, promettant ainsi une compétition féroce à venir.