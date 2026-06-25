Éducation: le Bénin déploie sa stratégie 2026-2030 pour réintégrer les enfants exclus du système scolaire

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Natta, a officiellement lancé le mardi 23 juin 2026 à Parakou les ateliers départementaux de vulgarisation de la Stratégie de renforcement des alternatives éducatives (SRAE) pour la période 2026-2030.

Cette nouvelle feuille de route ministérielle ambitionne d’ancrer durablement les mécanismes de lutte contre la déscolarisation et l’exclusion scolaire au cœur de la gouvernance locale. L’exécutif national exige désormais que les différentes communes intègrent de façon systématique cette problématique transversale dans leurs plans de développement ainsi que dans leurs prévisions budgétaires annuelles.

​Cette nouvelle impulsion s’inscrit en droite ligne des acquis du Programme d’appui à l’éducation et à la formation des enfants exclus (PAEFE), une initiative déployée sur le terrain depuis 2017 grâce au soutien financier de la coopération suisse.

Ce partenariat bilatéral solide a notamment permis l’émergence des centres BARKA à travers les départements du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. Ces structures communautaires de proximité font office de passerelles éducatives, offrant un encadrement adapté pour remettre à niveau et réinsérer avec succès les enfants non scolarisés ou ayant prématurément abandonné les bancs de l’école.

​Pour le ministre Armand Natta, la SRAE s’impose désormais comme l’unique document de référence national destiné à coordonner, harmoniser et orienter l’ensemble des interventions publiques et privées en matière d’alternatives éducatives au Bénin. Au-delà des considérations purement techniques et administratives, ce plan quinquennal se veut un puissant levier de justice sociale.

Présente lors de la cérémonie de lancement, la directrice de la coopération suisse au Bénin, Gabriella Spirli, a réaffirmé que cette stratégie garantit concrètement le droit fondamental à l’éducation pour chaque enfant, s’alignant ainsi parfaitement sur l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) de l’ONU, qui prône une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous.

​L’événement a également mobilisé plusieurs figures administratives de premier plan, au premier rang desquelles le préfet du département du Borgou, Abdoul-Chakour Naro Assouma. Des autorités éducatives locales, des élus communaux et des leaders communautaires ont également marqué de leur présence ces assises, témoignant de l’engagement collectif et de la convergence des forces pour garantir la réussite opérationnelle de cette nouvelle phase de reconquête éducative.