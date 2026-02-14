Éducation, emploi et santé : Charles Blé Goudé dévoile sa vision pour une « autre Côte d’Ivoire »

Charles Blé Goudé, président du Cojep, a exposé sa vision politique aux Ivoiriens lors de l’émission « Droit dans les Yeux » sur 7Info, le mardi 10 février 2026. Il a présenté les grandes lignes de son programme et les réformes qu’il juge indispensables pour « ouvrir les portes d’une autre Côte d’Ivoire ».

Charles Blé Goudé, président du Cojep, a exposé sa vision politique aux Ivoiriens lors de l’émission « Droit dans les Yeux » sur 7Info, le mardi 10 février 2026. Il a présenté les grandes lignes de son programme et les réformes qu’il juge indispensables pour « ouvrir les portes d’une autre Côte d’Ivoire ».

Au cœur de son intervention, le leader politique a dévoilé un Plan d’urgence pour la souveraineté alimentaire (Pusa). Soulignant la forte dépendance du pays aux importations, notamment pour le poisson dont 80 % proviendrait de l’étranger, il estime que la Côte d’Ivoire dispose de ressources naturelles suffisantes : mers, lagunes et rivières pour inverser cette tendance. S’inspirant de l’exemple de l’Égypte, premier producteur africain de poisson, il affirme qu’un programme structuré pourrait permettre au pays d’atteindre un niveau similaire. Selon lui, la souveraineté alimentaire doit également couvrir le riz, la viande et l’ensemble des productions stratégiques, générant des emplois tout en rééquilibrant la balance commerciale.

Sur ses priorités, Charles Blé Goudé cite l’unité nationale, le pouvoir d’achat, l’éducation, la santé, l’emploi et la formation. Des objectifs partagés par les dirigeants successifs, mais dont il revendique une mise en œuvre différente, fondée sur « l’applicabilité » et « la dignité » de l’action publique.

Le président du Cojep a aussi insisté sur la nécessité de réformer le système éducatif. Il propose de passer d’un modèle diplômant à un modèle qualifiant, plus en phase avec les besoins du marché et de la société. La formation doit viser les compétences pratiques autant que les titres académiques, avec le développement de filières professionnelles dès le collège et la valorisation des métiers techniques tels que la plomberie ou l’agriculture. Il suggère la création d’un forum annuel pour récompenser les professionnels de ces secteurs.

Dans le champ politique, il se positionne en opposition constructive, privilégiant la proposition à la confrontation. Critiquer, selon lui, implique de reconnaître les efforts des adversaires tout en proposant des améliorations, toujours au service de l’intérêt national.

En matière de santé, il propose la création d’un fonds garanti pour la prise en charge immédiate des urgences médicales, avant toute considération financière, afin d’améliorer l’espérance de vie, actuellement inférieure à la moyenne africaine.

Revendiquant son orientation social-démocrate, Charles Blé Goudé souligne que sa réflexion politique s’est consolidée au fil de ses années à l’étranger et des huit années passées en détention. Il appelle les responsables politiques à placer la vie et la stabilité de la nation au-dessus de toute ambition personnelle, citant son engagement aux côtés de Simone Gbagbo.