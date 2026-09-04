Tournée de prise de contact du ministre Armand Kuyema Natta : après le Borgou, l’Alibori et la Donga, cap sur l’Atacora

Le ministre béninois des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a effectué une nouvelle étape de sa tournée nationale de prise de contact dans le département de l’Atacora, après avoir sillonné le Borgou, l’Alibori et la Donga à la mi-août. Accompagné du ministre conseiller Paulin Gbenou, il y a rencontré les responsables et acteurs éducatifs locaux pour évoquer les défis du système scolaire à l’approche de la rentrée 2026-2027.

La rencontre a permis de faire le point sur les acquis du département, d’identifier les difficultés persistantes et de renforcer le dialogue entre le ministère et ses structures déconcentrées. Elle s’inscrit dans une série de visites entamée depuis plusieurs mois par le ministre dans l’ensemble des départements du pays.

Les échanges ont porté notamment sur le suivi des indicateurs de performance, la gestion des cantines scolaires et la situation des établissements nécessitant des travaux de réfection. L’objectif affiché est d’obtenir une lecture précise des réalités du terrain afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins des écoles, des enseignants et des élèves.

« Améliorons notre manière d’agir en innovant », a lancé le ministre Armand Kuyema Natta aux acteurs éducatifs de l’Atacora, les invitant à capitaliser sur les acquis et à explorer de nouvelles approches pour relever les défis du secteur. Il a également insisté sur l’importance des mécanismes de suivi et d’évaluation pour mesurer les progrès et orienter les interventions.

Une tournée engagée depuis plusieurs mois

Le passage dans l’Atacora fait suite à une étape dans le Borgou, l’Alibori et la Donga, les 17 et 18 août, où le ministre avait rencontré à Parakou, Kandi et Djougou les préfets Abdoul-Chakour Naro Assouma et Ahmed Bello Ky-Samah. Les acteurs locaux y avaient réclamé davantage d’enseignants, un renfort administratif, l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’un renouvellement du matériel roulant et informatique.

La tournée avait auparavant conduit le ministre dans l’Ouémé et le Plateau, le Mono et le Couffo, ainsi que dans l’Atlantique, le Littoral, le Zou et les Collines, où des préoccupations similaires avaient été exprimées par les enseignants et responsables scolaires.

Le ministère des Enseignements maternel et primaire indique vouloir maintenir ce dialogue de proximité avec les acteurs de terrain afin d’améliorer durablement les conditions d’apprentissage et la qualité de l’éducation dans chaque département.