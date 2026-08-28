Éducation au Bénin: l’ultime délai accordé aux AME pour valider leur disponibilité sur EducMaster

​Le ministère de l’Enseignement secondaire, Technique et de la Formation professionnelle offre un dernier rattrapage aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME).

Les candidats n’ayant pas accompli leur démarche lors de la première vague, tenue du 14 au 21 août dernier, disposent d’une fenêtre exceptionnelle de 24 heures pour confirmer leur disponibilité pour l’année scolaire 2026-2027.

​L’information a été rendue publique par un communiqué signé ce jeudi 27 août 2026 par le Directeur de cabinet du ministère. Pour l’occasion, la plateforme EducMaster sera accessible de 00h à 23h59 afin d’accueillir les enregistrements restants.

​L’autorité ministérielle insiste sur la rigueur de cette disposition et rappelle qu’aucun report ni dérogation supplémentaire ne sera accordé après la fermeture des accès ce vendredi 28 août à 23h59. Les enseignants concernés sont invités à finaliser leur procédure d’urgence sur le portail dédié.

Cadre juridique et textes régissant les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) au Bénin

​Le statut des Aspirants au Métier d’Enseignant s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du secteur éducatif béninois initiée par le gouvernement à partir de 2019. Les AME relèvent du Programme Spécial de Pré-Insertion dans l’Enseignement (PSPIE), géré par l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et les ministères en charge de l’Éducation (MEMP et MESTFP).

​ Nature juridique du statut des AMEs

​ Cadre contractuel : Les AME ne sont pas des Agent Permanents de l’État (APE), ni directement des Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE). Il s’agit d’un personnel sous contrat de travail temporaire de droit public , intermédiaire, dédié à la pré-insertion professionnelle.

Les AME ne sont pas des Agent Permanents de l’État (APE), ni directement des Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE). Il s’agit d’un personnel sous , intermédiaire, dédié à la pré-insertion professionnelle. ​Gestion centralisée : L’évaluation, l’inscription au Fichier national et le déploiement sur le terrain sont encadrés par la plateforme ministérielle officielle EducMaster et l’ANPE.

​Principaux textes et arrêtés de référence

​ Décret portant création du Fichier National des Aspirants : Décret initial définissant la constitution de la base de données et l’organisation des tests d’évaluation des compétences.

Décret initial définissant la constitution de la base de données et l’organisation des tests d’évaluation des compétences. ​ Décret du 07 décembre 2022 (Conseil des Ministres) : Décision majeure arrêtant le principe du reversement progressif des AME en Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE) après au moins trois (03) ans de service effectif et continu, sous condition de diplôme professionnel et d’évaluation.

Décision majeure arrêtant le principe du après au moins trois (03) ans de service effectif et continu, sous condition de diplôme professionnel et d’évaluation. ​ Mesures gouvernementales de revalorisation (Mars 2024 / Années scolaires récentes) : ​Extension du paiement de la rémunération sur 11 mois sur 12 (contre 9 mois au lancement du programme). ​Prise en charge des cotisations sociales (CNSS) entièrement couverte par l’État (sans prélèvement sur la part ouvrière). ​Octroi d’une assurance médicale et bénéfice de primes d’incitation (notamment en zone d’accès difficile).



​Droits et obligations de service