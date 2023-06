EdF: Mbappé revient sur la désillusion en finale de la CDM 2022

Ce lundi soir, pour TF1, Kylian Mbappé est revenu sur la finale de la Coupe du monde perdue par la France contre l’Argentine aux tirs au but.

Dans un entretien accordé à TF1 après la victoire de l’équipe de France contre la Grèce (1-0), lors de la 5e journée des éliminatoires à l’Euro 2024, Kylian Mbappé, auteur de son 40e but en 70 sélections, a partagé ses sentiments sur cette réalisation ainsi que sur la finale perdue contre l’Argentine lors du Mondial 2022. Le buteur du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa frustration face à cette défaite douloureuse au Qatar, un événement qui continue de le hanter, tant sur le plan sportif que personnel.

«Ce que je retiens ? Obligatoirement la Coupe du Monde, toute la Coupe du Monde parce que c’est une compétition spéciale. C’est spécial, juste de participer et donc en plus d’être impactant de vivre les derniers moments de cette compétition», a tout d’abord lancé KM7, relayé par Footmercato, avant d’ajouter: «c’est vraiment spécial et c’était nouveau parce que c’était en pleine année. On n’avait pas de repères, on ne savait pas comment préparer la première partie de saison, comment allait se passer l’après Coupe du Monde puisque normalement, il faut récupérer pour une Coupe du Monde donc on a dû rejouer tout de suite.”

Auteur d’un triplé lors de l’ultime match au Qatar, Mbappé aurait préféré un CSC si ça lui avait permis de soulever la Coupe du monde une nouvelle fois. « Sur le moment, j’aurais échangé les trois buts contre un CSC tout moche pour le 1-0. C’est dur de se dire qu’on a marqué l’histoire sans remporter la coupe. L’histoire, on veut la marquer. J’avais besoin de rejouer rapidement. En dehors du terrain c’était difficile car toute la planète t’en parle. C’était trop difficile, tout le monde me disait merci. Mais merci pour quoi?« , a-t-il ajouté selon la retranscription de RMC Sport. Agé de 24 ans, le natif de Bondy aura sans doute une nouvelle chance de soulever la Coupe Jules Rimet.

