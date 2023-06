EdF: la réaction de Didier Deschamps après la victoire contre Gibraltar

-Publicité-

Au micro de TF1 ce vendredi soir, le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, a jugé la prestation des siens lors de la victoire (3-0) contre Gibraltar. Le technicien français a estimé que ses joueurs auraient pu mieux faire.

La France affrontait Gibraltar ce vendredi soir, à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires à l’Euro 2024 dans le groupe B. Dans une rencontre délocalisée au Portugal, les Bleus n’ont eu aucun mal pour s’imposer sur le score de 3-0. Olivier Giroud (2e) et Kylian Mbappé sur penalty (45e) ont inscrit les buts des français. Le troisième est un CSC.

Après la rencontre, le sélectionneur français Didier Deschamps a fait une première analyse de la prestation des siens au micro de TF1. Et le technicien n’est pas totalement satisfait.

- Publicité-

«On est venu pour gagner, être efficace, mais on ne met que trois buts. On aurait pu mieux faire, mais bon. On aura un match plus compliqué lundi, les intentions étaient bonnes, il manquait quelque chose pour les mettre en difficulté. Ils n’ont pas pris beaucoup de buts, après sans les poteaux et les barres… on pouvait marquer plus. Je ne cherche pas d’excuses, on aurait pu mieux faire, mais on a fait le job. C’est très bien avant le dernier match pour tous, ils auront besoin de repos. J’espère que nos amis rugbymens ne vont pas trop abimer la pelouse du Stade de France», a-t-il réagi, relayé par Footmercato.

Malgré tout, la France poursuit son sans-faute dans ces éliminatoires avec un troisième succès de rang. Les Bleus sont solides leaders de la poule B des éliminatoires, avant d’affronter la Grèce lundi lors de la quatrième journée.

Articles similaires