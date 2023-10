EdF : la réaction de Didier Deschamps après la qualification pour l’Euro 2024

Face aux médias, ce vendredi soir, après la qualification de la France pour l’Euro 2024, le sélectionneur de la France Didier Deschamps a choisi de maintenir la pression sur ses joueurs.

La France se déplaçait sur la pelouse des Pays-Bas ce vendredi soir, à l’occasion de la septième journée des qualifications de l’Euro 2024. Dans un match plutôt maîtrisé, les Bleus se sont imposés sur le score de 2-1, grâce à un doublé de Kylian Mbappé (7e, 53e). Face à cette victoire, l’équipe de France décroche son ticket pour l’Euro 2024. Si le sélectionneur Didier Deschamps est heureux de cette qualification, il préfère maintenir la pression sur ses joueurs pour les échéances à venir.

«Forcément on est heureux de cette qualification, mais je suis très pragmatique», a confié DD sur TF1 avouant également être «fier» de ses protégés. «Même si les joueurs le savent, il y a maintenant un autre objectif : c’est d’être tête de série. Pour cela, il faut être parmi les cinq meilleurs premiers, donc il va falloir aller chercher ça le moins prochain (face à Gibraltar et la Grèce)».

Un message qu’à de nouveaux passé le champion du monde 98 en conférence de presse. «Vu ce qui est prévu pour le tirage au sort, avec 10 groupes dont six groupes de quatre, avec l’Allemagne tête de série… donc pour être tête de série, il ne reste que cinq places. Cela ne suffit pas d’être premier, les joueurs le savent depuis un moment, il faudra plus de 18 points». Kylian Mbappé et compagnie connaissent désormais leur prochain objectif.