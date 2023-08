EDF: la liste de Didier Deschamps pour affronter l’Irlande et l’Allemagne

Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour les deux sorties des Bleus durant la trêve de septembre. Un groupe plutôt classique.

Lors de la prochaine trêve internationale, la France affrontera l’Irlande (9 septembre), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, et l’Allemagne (12 septembre), pour un match amical de prestige au Signal Iduna Park de Dortmund. A l’approche de ces deux échéances, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueur retenus pour l’occasion.

💼 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 !



Découvrez la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝟐𝟑 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour nos 2 matchs de septembre 🔥



🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Irlande 🇮🇪

🗓️ 12/09 : 🇩🇪 Allemagne 🆚 France 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZeXzIv0DDN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2023

Une liste classique, avec des habitués tels que Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan) ou encore Antoine Griezmann (Atletico de Madrid). Il n’est pas nécessaire de le noter, mais le patron et capitaine des Bleus Kylian Mbappé a évidemment été convoqué.

A noter le retour de Lucas Hernandez, après 9 mois d’absence et sa longue indisponibilité due à sa rupture des ligaments croisés lors du premier match du Mondial 2022 face à l’Australie. Du côté, des absences, comme c’était annoncé, Paul Pogba et N’Golo Kanté n’ont pas été retenus. Didier Deschamps a également décidé de faire sans Moussa Diaby malgré l’absence de Christopher Nkunku. Kolo Muani et Marcus Thuram lui ont été préférés.

La Liste de la France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan)

