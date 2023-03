EdF:  » Griezmann était déçu de ne pas être capitaine… », Kylian Mbappé

En conférence de presse ce jeudi avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a confirmé qu’Antoine Griezmann a bien été déçu de ne pas avoir été choisi comme nouveau capitaine des Bleus.

Didier Deschamps a nommé Kylian Mbappé comme le nouveau capitaine de l’équipe de France, mais cela n’a pas été bien accueilli par tous les joueurs, notamment Antoine Griezmann qui aurait été vexé de ne pas avoir été choisi. Bien que Deschamps ait nié tout malaise avec Griezmann lors d’une interview avec la presse régionale relayée par RMC Sport, Mbappé a révélé lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi que son vice-capitaine avait bel et bien été déçu.

« J’ai parlé avec Antoine, il était déçu et c’est compréhensible, c’est une réaction qui s’entend. Je lui ai dit que j’aurais eu la même réaction, c’est peut-être le joueur le plus important de l’ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau mondial. S’il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m’asseois et j’écoute. Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s’exprimer« , a expliqué Mbappé.

Pour rappel, la France affronte les Pays-Bas ce vendredi, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024. L’occasion pour Kylian Mbappé et Antoine Griezmann de tenir officiellement pour la première fois leur nouveau rôle de capitaine et de vice capitaine.