EdF (F): la sélectionneuse Corinne Diacre prolongée après l’Euro

La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce mardi avoir prolongé le contrat de la sélectionneuse de l’équipe de France, Corinne Diacre, jusqu’en 2024.

Le président de la FFF, Noël le Graët l’avait annoncé, quelques heures après l’élimination de l’équipe féminine de la France en demi-finale de l’Euro 2022, c’est désormais officiel. La sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, a prolongé son contrat jusqu’en 2024. Elle sera donc à la tête des Françaises lors des prochains Jeux Olympiques. « L’actuelle sélectionneure des Bleues a signé un nouveau contrat de deux ans jusqu’en août 2024 et dirigera les Tricolores pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024», précise la FFF dans un communiqué.

✍️La @FFF est heureuse d’annoncer la prolongation du contrat de Corinne Diacre, à la tête de l’Équipe de France Féminine jusqu'en août 2024.

> https://t.co/600ezEWDl1#FiersdetreBleues pic.twitter.com/MA6FL3GkOn — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 2, 2022

Dans la foulée de cette annonce, Corinne Diacre a réagi en exprimant toute sa joie et en affichant ses ambitions « Je suis heureuse et fière de poursuivre l’aventure avec l’Équipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s’annoncent forcément très riches avec une compétition chaque année. Malgré la déception de s’arrêter en demi-finale, l’Euro a été encourageant et je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à travailler avec ce groupe dans l’espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Équipe de France féminine, d’abord en Coupe du Monde puis aux JO devant notre public », a-t-elle déclaré.