EdF (F): la première liste d’Hervé Renard, avec Wendie Renard

Nommé à la tête de l’équipe de France féminine, seulement hier, Hervé Renard a dévoilé ce vendredi sa première liste de joueuses convoquées pour les prochaines échéances des Bleues. On y retrouve Wendie Renard.

Ce jeudi, la Fédération française de football a officialisé Hervé Renard comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine. Et l’ancien entraîneur de l’Arabie Saoudite s’est immédiatement mis au travail. En effet, au lendemain de sa nomination, Renard a dévoilé sa première liste à la tête des Bleues. Et sa première décision forte est la convocation de Wendie Renard, capitaine de l’équipe, qui s’était mise en retrait de la sélection à cause de l’ancienne sélectionneuse Corinne Diacre.

Pour le reste, il y a plusieurs absences. Victime d’une fracture de la clavicule, Kadidiatou Diani, meilleure buteuse française cette saison, n’a pas été retenue. Tout comme, Marie-Antoinette Katoto, Amandine Henry et Griedge Mbock, blessées. Pour rappel, la France disputera deux rencontres amicales dans les prochains jours, dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde féminine, prévue en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Les Bleues affronteront la Colombie vendredi prochain, à Clermont, puis le Canada 4 jours plus tard, au Mans.

Le groupe de la France

Gardiennes : M. Chavas, P.Peyraud-Magnin, C.Picaud

Défenseures : S. Bacha, E.Cascarino, H.Cissoko, E.De Almeida, M.Doucouré, S.Karchaoui, M.Lakrar, E.Perisset, W.Renard

Milieux : K.Dali, L.Fazer, G.Geyoro, O.Jean-François, L.Le Garrec, A.Majri, S.Toletti

Attaquantes : V.Assety, S.Baltimore, K.Bussy, D.Cascarino, E.Le Sommer, C.Mateo, O.Sarr

Des choix forts, des retours, des confirmations !



Découvrez la 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 du nouveau sélectionneur @Herve_Renard_HR 🔥#FiersdetreBleues pic.twitter.com/y3cOMFKAXH — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 31, 2023