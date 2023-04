EdF (F): Hervé Renard a tranché pour sa capitaine

En conférence de presse ce lundi, Hervé Renard a choisi Wendie Renard comme capitaine de l’équipe de France féminine.

La Coupe du monde féminine approche à grands pas, avec le coup d’envoi prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Pour préparer ce tournoi majeur, les joueuses de l’équipe de France sont attendues dès ce lundi à Clairefontaine pour s’entraîner et jouer deux matchs amicaux contre la Colombie et le Canada, prévus respectivement le 7 et le 11 avril prochain. En conférence de presse ce lundi, le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a évoqué plusieurs sujets sur son équipe, dont le capitanat.

Et l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite a tranché sur la question en choisissant Wendie Renard pour porter le brassard. «J’ai convoqué trois joueuses après concertation avec le staff. À l’unanimité, on a désigné Wendie Renard comme capitaine et Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer comme vice-capitaine. Je suis ravi qu’elles aient accepté. Chacun doit tenir son rôle maintenant, c’est important pour le groupe. Je suis satisfait de cette petite réunion. On n’a plus qu’à aller de l’avant», a expliqué Hervé Renard à la presse.

“Et maintenant chacun doit tenir son rôle, que l’on soit sur le terrain ou en-dehors du terrain. La vie de groupe c’est important pour mener un groupe à un succès sur la marche de belles performances. Je suis satisfait aussi de cette petite réunion qui s’est super bien passée. Maintenant on n’a plus qu’à aller de l’avant« , a-t-il ajouté.