EDF: Didier Deschamps réagit à la polémique Mbappé et aux envies de départ de la star française

Le sélectionneur national de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est aussi prononcé sur la situation de Kylian Mbappé au PSG et ses envies de départ du club parisien.

C’est la question qui fait paniquer la France depuis quelques jours. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG cet hiver? Moins heureux à Paris, l’attaquant aurait décidé de faire ses bagages au prochain mercato hivernal. Selon le quotidien espagnol Marca, repris par plusieurs médias français, le joueur de 23 ans serait lassé des nombreuses promesses non tenues par ses dirigeants et son repositionnement dans le jeu des Rouge & Bleu, en pivot selon lui.

L’ancien Monégasque envisagerait même de rompre son contrat avec le club de la capitale, après les révélations de Mediapart qui a informé que la direction parisienne aurait créé plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux pour critiquer ses joueurs, dont le Bondynois.

Dans une interview accordée à Canal Plus, Didier Deschamps a été interrogé sur la situation de son joueur, à quelques heures du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Et le sélectionneur de l’équipe de France a invité les uns et les autres à faire la différence entre la vrai information et les allégations balancées par la presse sur le prodige français.

« Kylian c’est Kylian, par ce qu’il fait sur le terrain et ce qu’il peut faire en dehors aussi… on parle beaucoup beaucoup de lui. C’est de sa faute ? Ce n’est pas négatif en disant ça, vu ce qu’il fait, c’est logique qu’on parle de lui. Après, il peut y avoir du positif, du négatif, beaucoup d’interprétation aussi. Malheureusement, par les temps qui courent, il y a beaucoup de personnes qui pensent détenir la vérité. La vérité, elle est loin de la réalité », a confié le technicien à la chaine cryptée française.

Sur ses comptes sociaux, Kylian Mbappé a également réagi, à sa manière, sur ces rumeurs qui l’enveloppent ces deniers jours. Dans un post, le champion du monde 2018 a clamé son attachement pour le PSG et s’est dit d’attaque pour affronter les Phocéens ce dimanche soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 11è journée de Ligue 1. « Tous ensemble, prêt pour demain (dimanche). ICI C’EST PARIS », a-t-il écrit sur son compte Instagram ce samedi.