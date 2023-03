EdF: Didier Deschamps justifie sa liste pour affronter les Pays Bas et l’Irlande

En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur Didier Deschamps a expliqué ses choix pour la liste des Bleus dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de l’Euro 2024.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste de la France pour affronter les Pays-Bas (24 mars), puis l’Irlande (27 mars) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Avec l’absence des néo retraités que sont Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema, le technicien a dû faire appel à quelques novices. Et il a expliqué ses choix en conférence de presse, quelques instants après avoir annoncé sa liste.

«Le groupe, de par l’arrêt de carrière internationale de plusieurs joueurs, aurait été amené à être rajeuni. C’est dans la logique sportive. Dans mon esprit il y a toujours cet objectif de préparer le moyen terme. Ça passe par leur intégration dans le groupe et sur le terrain pour avoir des réponses pour l’avenir, tout en gardant la compétitivité. Il y a toujours cette obligation de se qualifier pour l’Euro», a-t-il déclaré au sujet des trois petits nouveaux de sa liste notamment Brice Samba, Wesley Fofana et Khéphren Thuram.

Didier Deschamps a également justifié la convocation de Samba, préféré à Alban Lafont, au poste de gardien. «Avec ce que fait Samba depuis le début de la saison, c’est intéressant de le voir avec nous. On parle de deux gardiens performants avec leur club mais sans expérience internationale» a-t-il poursuivi, avant de parler de deux de ses cadres Benjamin Pavard et d’Olivier Giroud, avec qui il a eu parfois des relations compliquées.

«J’ai déjà discuté avant, pendant et après le Mondial aussi. On ne va pas revenir dessus. Ça appartient au passé, il sait et je sais. Il maintient un niveau de performance important en club, sa polyvalence… Il le sait, il vient d’abord pour un poste de latéral droit», explique le patron des Bleus à propos du Munichois avant d’aborder le choix de l’attaquant milanais. «Vous connaissez notre programme. Il a l’âge qu’il a. Il n’est pas jeune et ça amène de l’expérience. Il est là parce qu’il se maintient au meilleur niveau.»