EDF: Didier Deschamps justifie les absences de Kanté et Pogba

En conférence de presse, après avoir annoncé sa liste et pour le prochain rassemblement de la France, Didier Deschamps a justifié les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Le sélectionneur français ne ferme d’ailleurs pas la porte à ses deux éléments.

Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour affronter l’Irlande (9 septembre), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, et l’Allemagne (12 septembre), pour un match amical de prestige au Signal Iduna Park de Dortmund. Un groupe de 23 joueurs, sans Paul Pogba et N’golo Kanté. En conférence de presse, le technicien français a justifié son choix. Ses propos relayés par RMC Sport.

Sur l’absence de Kanté, il a déclaré: « Il a rejoué, il a enchaîné quelques matchs, pas tous entiers, avec un championnat d’un bon niveau, même si il y a des températures élevées, c’est pas l’idéal. Il sort d’une année blanche. J’estimais qu’il avait besoin d’enchaîner encore et les joueurs qui ont été là pendant son absence ont répondu à mes attentes. Comme je l’ai déjà dit, pour moi, NG reste sélectionnable mais sur ce rassemblement là, j’ai pris l’option de confirmer les plus jeunes qui avaient déjà bien répondu aux attentes du très haut niveau.«

- Publicité-

Concernant Paul Pogba, Deschamps explique: « Il a eu le bonheur de pouvoir jouer une bonne vingtaine de minutes. C’est le début d’une route qui est encore longue par rapport à l’année dernière qui a été blanche pour lui. Il faut avoir de la patience mais je crois en lui et en sa capacité à retrouver le meilleur niveau, il a le mental et l’expérience mais cela ne va pas se faire en claquant des doigts. Et s’il retrouve son meilleur niveau, il sera à nouveau un candidat important en équipe de France. »

Articles similaires