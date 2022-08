EdF: Didier Deschamps évoque son avenir, à quelques mois du Mondial

Dans un entretien accordé au quotidien français L’Equipe, Didier Deschamps a évoqué son avenir à la tête de l’équipe de France, à quelques mois du Mondial.

A quelques mois de la Coupe du Monde 2022, prévue au Qatar du 20 Novembre au 18 Décembre prochain, l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France reste flou. Avec son contrat qui s’achève le 31 décembre, le champion du monde 1998 pourrait ne pas être reconduit comme sélectionneur des Bleus après la prochaine messe mondiale du football. Dans un entretien accordé à l’Equipe, Deschamps entretient le mystère.

Lorsqu’on lui demande s’il aurait été logique de le prolonger avant la compétition, il répond: «Je ne sais pas si c’est une question de logique. C’est ce qui s’est passé avant, pas cette fois, mais ça ne me pose pas de problème. C’est une décision de mon président, et je n’ai pas de problème avec ça. C’est lui qui m’a choisi, et c’est lui qui décide, et pour moi, ça n’a pas d’impact. Est-ce que c’est mieux ou moins bien ? On ne sait jamais.»

Deschamps a ensuite été interrogé sur le niveau qu’il devra atteindre au Mondial 2022 pour espérer être prolongé. «Je ne me pose même pas la question, parce que je ne suis pas là pour moi. Je sais très bien qu’il faudra aller par étapes, le premier match d’abord, puis le deuxième match et, si on se qualifie, commencera une autre compétition. Je me souviens de mon sentiment au moment de jouer l’Argentine, en 2018 : pas un dixième de seconde, je n’avais pensé aux conséquences possibles d’une élimination», a expliqué le technicien français.

Pour rappel, l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a annoncé qu’il se tenait prêt pour prendre la succession de Didier Deschamp à n’importe quel moment. Reste maintenant à connaître la décision de la Fédération française de football de conserver son actuel sélectionneur ou non à la fin de son contrat. Une décision qui devrait être dévoilée après le prochain Mondial.