EdF: Didier Deschamps évoque la forme de Griezmann, à quelques mois du Mondial

Dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, ne s’est pas alarmé de l’inefficacité d’Antoine Griezmann depuis plusieurs mois.

La Coupe du Monde 2022 débute le 21 Novembre prochain au Qatar. Tenante du titre, la France est évidemment candidate à sa propre succession. Mais à seulement quelques mois du début de la compétition, l’état de forme de certains cadres des Bleus inquiète, avec Antoine Griezmann en tête de liste. L’ex attaquant du Barça n’arrive plus à trouver le chemin des filets régulièrement ni avec les Bleus, ni avec l’Atlético de Madrid. Mais pas de quoi inquiéter le sélectionneur Didier Deschamps, qui s’est confié au sujet de son joueur dans les colonnes du Parisien.

“Ce n’est pas un robot. Lui comme les autres d’ailleurs. Évidemment la tête commande les jambes. Mais tout joueur rencontre, tôt ou tard, une période de moins bien. Qui se traduit, alors, par une perte de confiance. Antoine a enchaîné les saisons à haute intensité. Avant son pépin physique en début d’année (lésion à la cuisse droite), il avait toujours été épargné par les blessures durant sa carrière. Quelques mois plus tôt, il avait changé de club”, a expliqué le champion de monde 1998, avant de poursuivre.

“Des éléments extérieurs ont pu également l’impacter. Je le connais bien. Il a un gros mental. Il avait besoin de se régénérer et va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Est-ce qu’il bénéficie d’un traitement de faveur ? Pas plus lui qu’un autre. Mais en pleine possession de ses moyens, il représente un plus pour l’équipe de France”, a conclu Deschamps.

Malgré le soutien de son sélectionneur, Antoine Griezmann devra rapidement retrouver la pleine possession de ses moyens, s’il veut jouer les premiers rôles lors du Mondial qatari. En effet, la concurrence dans le secteur offensif des Bleus est de plus en plus forte, avec des éléments comme Kylian Mbappé, Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, ou encore Christopher Nkunku.