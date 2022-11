EdF: Benzema donne de ses nouvelles et annonce la couleur pour le Mondial 2022

Dans l’émission Tout Le Sport, diffusée sur France 3 ce mardi soir, Karim Benzema a évoqué l’actualité de l’équipe de France à quelques jours du Mondial 2022. L’attaquant du Real Madrid a profité de l’occasion pour donner des nouvelles sur son état physique.

Sans surprise, Karim Benzema a été retenu dans la liste de la France pour disputer la Coupe du monde 2022. A quelques jours du coup d’envoi de la compétition (20 novembre), quelques inquiétudes subsistaient toujours sur l’état physique de l’attaquant français, qui a raté les derniers matchs du Real Madrid à cause de pépins récurrents. Mais dans l’émission Tout Le Sport, diffusée sur France 3 ce mardi soir, KB9 a tenu a rassuré tout le monde.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

«Je ne sens plus de douleur, plus de gène. Aujourd’hui j’ai bien repris, physiquement et mentalement je suis bien. Je serai prêt pour le premier match. Je suis impatient d’y être. C’est une coupe du monde. Ce ne sont que des entraînements, mais nous avons tous hâte d’y être», a d’abord déclaré l’international français de 34 ans, avant de donner le ton pour ce Mondial.

«Tout le monde a beaucoup d’ambitions, on se prépare. On est tous prêts. On est les champions en titre. Avec le talent qu’on a, on doit le montrer sur le terrain que nous sommes favoris. On a un potentiel extraordinaire, on peut marquer beaucoup de buts. N’importe quel attaquant aligné doit faire la différence».

Karim Benzema ne se cache donc pas. Pour lui, la France est favorite et a les atouts pour aller décrocher une deuxième étoile consécutive. Ce sera le premier pour le capitaine du Real Madrid. Mais avant d’en arriver là, il faudra déjà se sortir de la poule D. Les Bleus débuteront la compétition contre l’Australie, le 22 novembre prochain, avant d’affronter le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre).