Eddie Barclay accueillait 500 invités lors des soirées blanches à Pampelonne

13 mai 2026 marque le 21e anniversaire de la disparition d’ Eddie Barclay , producteur emblématique de la chanson française et maître des nuits tropéziennes. Connu pour ses costumes blancs et son sens aigu du spectacle, il a laissé une empreinte durable à la fois dans l’industrie du disque et sur la Côte d’Azur, notamment par sa villa perchée à Ramatuelle, dominant la plage de Pampelonne, qui a accueilli pendant des décennies les plus grandes célébrités françaises et internationales.

Né Édouard Ruault le 26 janvier 1921 à Paris, Barclay s’est imposé comme une figure centrale du show‑business français. Pianiste autodidacte et animateur de lieux musicaux, il s’est entouré d’artistes majeurs et a fondé son propre label. Surnommé « l’empereur du microsillon », il a contribué à populariser les formats 33 et 45 tours en France et a produit des noms tels que Dalida, Jacques Brel, Charles Aznavour, Eddy Mitchell, Daniel Balavoine ou encore Noir Désir.

Son flair pour repérer les voix et son sens du réseau ont façonné une carrière marquée par des succès commerciaux et une image de dandy festif. Après avoir américanisé son patronyme à la Libération, il a développé Barclay Records pour en faire, dans les années 1960 et 1970, l’un des labels les plus influents du pays. Les studios, les palaces et les restaurants parisiens ont ainsi été le théâtre de son ascension et de sa renommée.

La villa de Ramatuelle, théâtre des grandes soirées blanches

Dans les années 1970, Eddie Barclay fait édifier à Cap Camarat, sur la commune de Ramatuelle, une propriété conçue à son image : tournée vers la mer, spectaculaire et propice aux réceptions. Dominant la plage de Pampelonne, la demeure se distingue par une piscine en forme d’île et un vaste jardin méditerranéen où se tenaient d’imposantes manifestations mondaines.

Les soirées organisées dans la villa sont rapidement entrées dans la légende locale. Les fameuses « soirées blanches » rassemblaient jusqu’à 500 invités vêtus de blanc : acteurs, chanteurs, hommes politiques et figures du Tout‑Paris se retrouvaient jusqu’au lever du jour. Parmi les habitués figuraient notamment Johnny Hallyday, Carlos, Alain Delon, Thierry Le Luron, Chantal Goya, Eddy Mitchell ou Olivier de Kersauson.

Les convives traversaient des allées bordées de palmiers pour atteindre de longues tables illuminées, tandis que la musique — souvent du jazz et des standards américains prisés par le producteur — accompagnait des fêtes qui se prolongeaient parfois jusqu’à l’aube, face à la mer.

Malgré une santé fragilisée par un cancer de la gorge dans les années 1970 et la cession partielle de son empire musical à Polygram en 1978, Barclay a poursuivi l’organisation d’événements fastueux et a publié son autobiographie, Que la fête continue, en 1988, reflet de sa philosophie festive.

Le producteur est décédé le 13 mai 2005 à Boulogne‑Billancourt, à l’âge de 84 ans ; lors de ses obsèques à l’église Saint‑Sulpice, plusieurs proches ont respecté son dress code immaculé et ont porté son cercueil, parmi eux des personnalités telles que Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Carlos.

La propriété de Ramatuelle a depuis été rachetée et transformée ; elle fait régulièrement l’objet de travaux de rénovation et de publications médiatiques relatifs à ces vastes chantiers.