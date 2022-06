Echange de tirs à la frontière RDC-Rwanda: un militaire congolais tué par un policier rwandais

Un militaire congolais a été froidement tué vendredi, par la police rwandaise. La victime avait franchi la frontière avec le Rwanda et aurait tenté de tuer des civils et policiers rwandais.

La tension entre le Rwanda et la RDC ne fait que s’empirer au quotidien. Dans un communiqué vendredi, l’armée rwandaise a annoncé la mort d’un militaire congolais qui aurait pris pour cible des citoyens et policiers rwandais, après avoir franchi la frontière entre les deux pays.

« Ce matin aux environs de 08h45, un soldat congolais non identifié et armé d’un fusil AK47 a traversé la frontière rwandaise dans le district de Rubavu et a commencé à tirer sur les agents de sécurité rwandais ainsi que sur des civils (…) Un officier de police rwandais a tiré sur lui pour protéger les civils et les agents de sécurité », a déclaré l’armée rwandaise.

Le soldat congolais a été abattu « à 25 mètres de la frontière sur le sol rwandais » et l’armée rwandaise en a informé les « autorités congolaises », indique le communiqué.

Depuis quelques mois, le Rwanda et la RDC entretiennent des relations diplomatiques très tendues et dégradées au plus haut point. Kinshasa accuse Kigali de soutenir militairement les rebelles du M23 qui combattent l’armée congolaise dans l’Est du pays et qui ont d’ailleurs, pris le contrôle de la cité de Bunagana, près de la frontière avec l’Ouganda.

Mais le Rwanda rejette toutes les accusations de son voisin. Les rebelles du M23 qui ont repris les armes fin 2021, reprochent aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de leurs combattants.