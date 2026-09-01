Duje Caleta-Car résilie son contrat avec l’OL et rejoint Sassuolo

Duje Caleta-Car n’est désormais plus joueur de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur croate de 29 ans a trouvé un accord avec le club rhodanien pour résilier à l’amiable son contrat, qui courait initialement jusqu’en juin 2027, avant de s’engager dans la foulée avec Sassuolo, club italien de Serie A.

Cette résiliation anticipée met fin à un passage de trois ans marqué par des hauts et des bas dans le Rhône. Arrivé en 2023 sous la forme d’un prêt en provenance de Southampton, avant d’être recruté définitivement un an plus tard, Caleta-Car aura porté le maillot lyonnais à 57 reprises toutes compétitions confondues, pour 2 buts inscrits.

Prêté à la Real Sociedad la saison dernière, le défenseur croate y avait retrouvé du temps de jeu. Son retour à Lyon cet été n’aura toutefois pas permis de relancer son aventure : il ne figurait pas dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca depuis le début de l’exercice 2026-2027.

La résiliation à l’amiable permet également à l’OL de se délester d’un salaire jugé lourd au regard du temps de jeu du joueur ces derniers mois. De son côté, Caleta-Car, libre de tout engagement, a pu s’engager avec Sassuolo, qui a officialisé son arrivée en tant que joueur libre.

Un nouveau défi en Serie A

Sassuolo, qui avait terminé la saison précédente à la 11e place de Serie A, offre au défenseur croate l’occasion de relancer sa carrière dans un nouveau championnat. Il y retrouvera un visage connu du vestiaire de l’OL : Nemanja Matic, son ancien coéquipier lyonnais, désormais également sous les couleurs neroverdi.

International croate à plusieurs reprises, Caleta-Car figurait dans la liste des 26 joueurs retenus par la Croatie pour la Coupe du monde 2026. Il ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière en Italie, avec l’ambition de retrouver une place régulière sur le terrain.