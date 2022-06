Dubaï porta potty: le rappeur Booba lance la traque contre les “Influvoleurs”

Le scandale Dubaï Porta Potty continue de faire l’actualité. Pour dénoncer le phénomène, l’artiste rappeur Booba s’en prend aux influenceurs de Dubaï en initiant le concept “Influvoleurs”.

Le rappeur Booba s’en prend aux influenceurs de Dubaï de la manière la plus forte sur Twitter. Depuis quelques semaines, le rappeur a lancé une guerre aux influenceurs dont Magali Berdah, la fondatrice de l’agence Shauna Events.

« Depuis que j’ai commencé à dénoncer les escroqueries de Magali Berdah et de sa clique de voleurs, je reçois des dizaines de messages de gens qui en ont été victimes. Arnaques financières, fausses promesses d’investissements très lucratifs, objets commandés en ligne et reçus cassés ou défectueux, contrefaçons… Les influvoleurs arnaquent les marques qui les sponsorisent et surtout arnaquent des milliers de gens qui les croient, les suivent, ou commandent à travers eux en croyant faire des affaires. Non seulement je vais dénoncer ce système partout, mais je mets à disposition de tous ceux qui l’ont subi, mes équipes d’avocats. », a expliqué Booba.

Des dénonciations annoncées…

Mieux, pour enfoncer le clou dans la plaie, le lundi 27 juin 2022, Booba a décidé d’aider ceux qui sont victimes de ces agissements en mettant à leur disposition une adresse mail qui leur permettra d’entrer en contact avec ses avocats, qui pourront alors les aider : « Envoyez sur l’adresse mail : influvoleurs2022@gmail.com votre histoire. Ce que vous avez subi, toutes les preuves photos, vidéos etc. Et vos coordonnées. Mon équipe juridique vous recontactera. Envoyez vos témoignages et faites circuler l’adresse partout. L’impunité de tous ces vendeurs de fake est terminée. »

« Ne communiquez jamais vos identifiants, mots de passe etc aux pseudo-influenceurs qui ne vivent même pas en France d’ailleurs. La plupart sont à Dubaï. Ils vous promettent des formations gratuites, aucune formation n’est gratuite en France. Ils veulent simplement s’accaparer votre solde CPF (…) solde que vous avez acquis par votre propre travail. », a-t-il mis en garde ce mardi dans une vidéo.