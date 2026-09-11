Dua Lipa et Callum Turner, jeunes mariés, à la Fashion Week de New York

Dua Lipa et Callum Turner ont retrouvé les projecteurs à New York, mercredi 9 septembre 2026, pour la soirée Bvlgari Serpenti Infinito organisée en marge de la Fashion Week . Les jeunes mariés sont arrivés main dans la main à l’after-party organisée au BOOM, quelques mois après leurs noces en Italie.

La chanteuse britannique de 31 ans, ambassadrice mondiale de Bvlgari, a choisi un haut crème scintillant associé à un pantalon noir de coupe tailleur et à des escarpins pointus. Elle portait notamment un collier et un bracelet Tubogas Serpenti, ainsi que sa bague de fiançailles. Callum Turner, 36 ans, a opté pour une tenue bleu marine plus sobre, complétée par des baskets blanches.

Le couple s’est marié civilement à Londres le 31 mai avant de célébrer son union en Sicile au début du mois de juin. Cette séquence new-yorkaise marque l’une de leurs apparitions publiques les plus suivies depuis leur mariage, après plusieurs semaines partagées entre voyages, engagements professionnels et événements culturels.

La soirée Bvlgari a réuni plusieurs autres figures internationales, dont Anne Hathaway et Lisa de Blackpink. L’événement accompagnait la présentation de Serpenti Infinito et d’une installation artistique sur la High Line, au cœur de Manhattan.

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Un été chargé après leur mariage

Dua Lipa a poursuivi ces derniers mois ses activités musicales, entre le Sunny Hill Festival et des passages en studio, tandis que Callum Turner a assuré la promotion de son film One Night Only. Vogue a également relevé leur retour progressif sur les tapis rouges comme couple marié.

Leur présence à New York intervient après un été partagé entre lune de miel, voyages et engagements professionnels. Le couple avait déjà foulé un tapis rouge ensemble pour la première de One Night Only, avant cette nouvelle apparition publique du 9 septembre.