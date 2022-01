Droit de l’homme: une plainte déposée au haut commissariat des Nations Unies contre le Bénin

Le pays de Patrice Talon fait à nouveau l’objet d’une plainte déposée contre lui devant le haut commissariat des Nations Unies aux droit de l’homme (HCDH). L’auteur de la plainte, Dr Nadin Tayéwo Kokodé, opposant au régime de Cotonou, a saisi l’organisation onusienne aux droits de l’homme pour dénoncer d’ éventuelles représailles contre sa personne du fait de ses opinions.

Dans la plainte en date à Paris du 12 Janvier 2022, Dr Nadin Tayéwo Kokodé soutient qu’en raison des craintes d’arrestation ou de risque permanent d’arrestation, par les autorités béninoises en représailles de ses opinions politiques contraires à la vision de l’actuel locataire de la Marina, il est contraint de vivre la clandestinité même dans son propre pays.

« Je porte plainte pour le fait que je sois obligé de me cacher y compris dans mon propre pays du fait de l’insécurité... », indique-t-il dans sa plainte.

Son combat pour la liberté, il ne le mène pas pour lui seul, indique-t-il mais également pour certains de ses compagnons de lutte qui seraient interpellés et jetés dans les prisons du pays. Selon lui, depuis 2016, le Bénin n’est plus un pays où les droits de l’homme sont respectés, un pays de « non droit », martèle-t-il.

« La mission du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (HCDH) est d’œuvrer à la protection de tous les droits de l’homme pour toutes les personnes ; de contribuer à donner aux personnes la possibilité d’exercer leurs droits ; et d’aider les personnes chargées de faire respecter ces droits à veiller à leur application. »

Le Bénin élu membre du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies

À l’issue des élections qui se sont déroulées à New-York, le jeudi 14 octobre 2021, le Bénin est élu membre du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies pour la période 2022-2024. Un plébiscite obtenu de l’ensemble de la communauté internationale, avec le meilleur score des votes, soit 189 suffrages sur 193 votants, avec une abstention.

Le Conseil des Droits de l’Homme est composé de 47 États membres élus directement au scrutin secret à la majorité des membres de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui tiennent compte de la contribution des États candidats à la promotion et à la protection des droits de l’Homme, ainsi que des engagements qu’ils ont pris volontairement à cet égard.