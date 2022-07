Droit à l’avortement: l’actrice américaine Busy Philipps arrêtée par la police

L’actrice américaine Busy Philipps a été arrêtée le jeudi 30 juin 2022 lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême des États-Unis .

La star de Cougar Town a été vue jeudi dernier, portant une chemise sur laquelle on pouvait lire « Je vais aider et encourager l’avortement ». Par la suite, elle a été arrêtée et emmenée par des policiers pour avoir bloqué la circulation à l’extérieur du bâtiment du tribunal aux côtés d’un certain nombre de dirigeants de Planned Parenthood.

Alors qu’elle était menottée et emmenée, Busy Philipps, 43ans a déclaré aux journalistes qu’elle protestait »pour l’égalité ». « Je ne vois pas de meilleur moyen d’utiliser mon privilège et ma voix que d’amplifier le message selon lequel l’autonomie corporelle est un droit humain », a-t-elle écrit sur Instagram après sa libération. « Car, c’est en fait exactement la même chose que la promesse de la vie, de la liberté et de la poursuite de bonheur », peut-on lire en légende des images.

Pour elle, cette manifestation est « une action de désobéissance civile pacifique ». A noter qu’en plus de la direction de Planned Parenthood, Philipps a été rejointe par des membres d’un certain nombre de groupes, notamment Catholic’s for Choice, le Working Family’s Party, le Conseil national des femmes juives et le Center for Popular Democracy Action.