Drogba ou Samuel Eto’o: Kylian Mbappé a fait son choix

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est appelé à se prononcer sur le meilleur joueur entre Samuel Eto’o et Didier Drogba. Et la star française a encensé les deux légendes du foot africain.

Qui est le meilleur joueur africain entre Samuel Eto’o et Didier Drogba? Légendes vivantes du cuir rond, les deux stars ont fait rêver le continent lors de leur passage tant en Europe que dans le reste du monde. Ancien capitaine des Lions Indomptables et actuel président de la Fécafoot, le Camerounais reste à ce jour, l’Africain le plus titré en Ligue des champions, avec trois Coupes aux grandes oreilles soulevées sous les couleurs du Barça et de l’Inter Milan. L’Ivoirien a été de son côté, le héros de la C1 remportée par Chelsea lors de la saison 2011-2012 face au Bayern Munich en finale.

En équipe nationale, Drogba est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection ivoirienne. Il a inscrit 66 buts en 106 rencontres entre 2002 et 2014. Eto’o quant à lui, est le meilleur réalisateur de l’histoire des Lions indomptables avec 56 buts en 118 sélections de 1997 à 2014.

Lors de son passage au Cameroun, Kylian Mbappé a été invité par NCI à donner sa préférence entre les deux légendes africaines. Et le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a préféré encenser les deux anciens footballeurs. « Eto’o ou Drogba ? Je ne vais pas répondre à cette question parce que les gens ne comprendront pas. Si tu choisis un, les gens vont penser que tu dénigres l’autre. Ils ont été trop forts pour qu’on les dénigre. Ces deux joueurs ont marqué leurs pays de leurs empreintes mais pas seulement. Ils ont eu un impact qui a dépassé le terrain donc je n’ai que du respect », a-t-il déclaré à la chaine ivoirienne.

Mbappé est également revenu sur l’affaire de selfie oublié par Didier Drogba lors de la demi-finale de Ligue des champions entre Chelsea et Barcelone en 2009, qui s’est rattrapé lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022: « Quand tu es médiatisé, malheureusement des fois tu ne peux pas satisfaire tout le monde et malheureusement j’étais dans les malchanceux. Mais je lui en veux pas, je ne lui en ai pas tenu rigueur et j’ai que du respect pour Didier.«

