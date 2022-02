Douanes-Aéroport: Josiane Podando limogée, Ober Bléo Ahossi nommé receveur

Relevée de ses fonctions par décision n°0071/MEF/DGD/CAB en date du 09 février 2022, le receveur des douanes Cotonou-Aéroport, l’inspecteur Maryse Josiane Podando Quenum est remplacée par Ober Bléo Sèmènou Ahossi.

Ober Bléo Sèmènou Ahossi est le nouveau receveur des douanes Cotonou-Aéroport. Il est nommé par décision N°0073/c/mef/dgd/cab en date du 09 Février 2022 du Directeur général des douanes, Alain Hinkati.

Il remplace ainsi, l’inspecteur Maryse Josiane Podando Quenum, relevée de ses fonctions pour de « graves irrégularités ». Le nouveau receveur des douanes Cotonou-Aéroport sera assisté dans sa fonction par deux autres fonctionnaires des douanes.

Il s’agit notamment des sieurs Arsène Dahgninou Winsavi, nommé chef brigade Cotonou-aéroport et Malick Biao Boukari, chef brigade adjoint Cotonou-aéroport.

Quid du dossier « trafic d’or et de devise » à l’aéroport de Cotonou ?

Les dernières mutations à la douane Cotonou-Aéroport a commencé avec une affaire de trafic d’or et de devise. Tout est parti suite à l’interpellation le mercredi 26 janvier 2022 de deux passagers béninois en partance pour la Turquie.

L’avion transportant ces passagers devrait faire escale à Abidjan avant de rejoindre Istanbul. C’est du débarquement à Abidjan qu’il a été découvert dans leur bagages, une somme de 2 millions d’euros et 84 kg d’or.

Ces deux béninois ont échappé au contrôle des agents des services de douane de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Pour les besoins d’enquête les autorités béninoises ont été saisies par la douane ivoirienne. L’enquête ouverte au Bénin a permis d’interpeller le chef de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou, son adjoint et plusieurs autres personnes qui ont été déchargées.

Le jeudi 27 Janvier 2022, le chef brigade des douanes aéroport de Cotonou et son adjoint ont été déchargés de leur fonctions et mis à la disposition de la justice. WINSAVI Arsène, Inspecteur des Douanes et SOKPIN Magloire, Contrôleur des Douanes ont été nommés pour assurer leur intérim.

Mais par décision N°0073/c/mef/dgd/cab en date du 09 Février 2022, Arsène Winsavi est confirmé au poste de chef brigade douane.