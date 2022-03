Dossier Passeport au Bénin: Edgard Agbo condamné à 10 ans de prison ferme par la CRIET

Épinglés dans une affaire de délivrance de passeport béninois à des étrangers, Florent Edgard Agbo et 7 autres personnes ont été déposés en prison depuis plusieurs semaines. Le Commissaire divisionnaire, Directeur de l’Émigration et de l’Immigration, est poursuivi pour abus de fonction. Il sera déchargé à la tête de la DEI.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a prononcé ce lundi 7 Mars 2022 son verdict dans le dossier délivrance frauduleuses de passeport à des expatriés. Dans son délibéré, le juge est allé dans le même sens que le ministère public qui a requis le vendredi dernier, dix ans de prison ferme pour l’ex Directeur de l’émigration et de l’immigration, Edgard Agbo.

Dans le réquisitoire qu’il a prononcé le vendredi 04 Mars 2022 dans le dossier délivrance frauduleuse de passeport à la DEI , le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre l’ex directeur, Edgard Agbo. Dans leur plaidoirie, les avocats de ce dernier ont plaidé pour un relaxe pur et simple. Mais dans son délibéré, le juge a confirmé ce lundi les 10 ans de prison pour l’ex directeur général de l’émigration et de l’immigration.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.