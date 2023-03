Dortmund: Youssoupha Moukoko au cœur d’un gros scandale sur son âge

Agé de 18 ans et élu en 2020, plus jeune joueur à évoluer en Bundesliga, Youssoupha Moukoko aurait en réalité 22 ans, selon le journal allemand Bunte qui a publié un prétendu document sur l’âge de l’international allemand d’origine camerounaise qui s’appellerait Youssoufa Mohamadou.

Une nouvelle affaire d’usurpation d’identité secoue le monde du football allemand. Après l’affaire Silas Wamangituka, alias Silas Katompa Mvumpa, c’est autour de la jeune star du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, de faire l’objet de soupçons. Le buteur des BVB est suspecté d’utiliser un faux nom et d’avoir en réalité 22 ans, et non pas 18 ans comme indiqué dans les documents officiels.

C’est le journal local, Bunte, qui a balancé ces allégations sur le natif de Yaoundé. Le journal a publié un prétendu certificat de naissance de l’ancien joueur du FC Sankt Pauli. Un document qui indique que le joueur né au Cameroun a vu le jour un 19 juillet 2000 et porte le nom de Youssoufa Mohamadou.

Selon la presse allemande, le flou autour de l’âge de Youssoufa Moukoko s’explique par le fait qu’il a été adopté à l’âge de 10 ans, après son arrivée en Allemagne en provenance de Yaoundé. Joseph Moukoko était alors considéré comme son père biologique, avant que l’adoption ne soit rendue publique l’année dernière.

Les autorités du football allemand n’ont pas encore confirmé cette théorie des médias, mais de nouvelles investigations pourraient être menées dans les prochains jours. Cette affaire est donc à suivre avec attention.

