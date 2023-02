Dortmund: Sébastian Haller heureux d’avoir retrouvé la Ligue des champions

Après la victoire de Dortmund contre Chelsea ce mercredi soir en Ligue des champions, Sébastien Haller a confié son bonheur d’avoir retrouvé la compétition.

Ce mercredi soir, le Borussia Dortmund accueillait Chelsea pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Après avoir retrouvé les pelouses en janvier, suite à sa guérison du cancer, Sébastien Haller était titulaire lors de la victoire (1-0) de son équipe sur un but de Karim Adéyémi. Au micro de Canal plus après la partie, l’international ivoirien a confié son bonheur d’avoir retrouvé la Coupe aux grandes oreilles, après avoir manqué toute la phase de poule, et espère poursuivre la campagne en cours le plus longtemps possible avec le BVB.

« Exactement, quand je suis entré sur le terrain et que j’ai entendu l’hymne ça m’a fait quelque chose. Ça m’avait manqué ! Je n’ai pas envie de quitter cette compétition de sitôt ! », a-t-il lancé à l’issue du match, rapporté par Footmercato. L’ancien attaquant de l’Ajax est également revenu sur la victoire solide de son équipe, malgré la domination des Blues en seconde période.

« Le timing a fait qu’avec ce but, c’est devenu compliqué pour eux, ils ont poussé. On a eu de très belles actions défensives. On va utiliser ce résultat pour aller chercher la qualification à Chelsea. (…) On peut tout aller chercher. Il ne faut pas se mettre de limite, je suis le premier à dire ça. On est solidaire, on bosse bien ensemble. Ça donne envie d’aller plus loin. Cette victoire va donner encore plus de cohésion à ce groupe. On est capable d’aller chercher énormément de choses cette saison », a-t-il ajouté.

La manche retour de ce choc entre Dortmund et Chelsea est prévu pour le 7 mars prochain à Stamford Bridge. Les Allemands sont en ballottage favorable avec ce petit but d’avance, mais devront faire attention au club londonien qui ne voudra certainement pas quitter la Ligue des champions aussi précipitamment.