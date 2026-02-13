Dortmund reçoit Mayence en 22e journée de Bundesliga, programme et enjeux

La 22e journée de Bundesliga débute ce vendredi soir et s’achèvera dimanche en fin de soirée. Plusieurs rencontres de haut niveau attendent les supporters et l’ouverture de la ronde se fera au Signal Iduna Park avec la réception de Mayence par le Borussia Dortmund.

Sur leur pelouse, les joueurs de Dortmund affichent une série d’invincibilité : huit victoires et deux matchs nuls au compteur, dont cinq succès consécutifs à domicile. Sous la direction de Niko Kovač, l’équipe vise à rester dans le sillage du leader et espère réduire l’écart de six points qui la sépare du Bayern. L’efficacité offensive, portée par des éléments en pleine forme, sera déterminante pour les ambitions du club.

Mayence aborde ce déplacement avec une dynamique positive après avoir remporté quatre de ses cinq dernières rencontres de championnat, ce qui lui a permis de s’éloigner de la zone dangereuse. Toutefois, ses prestations hors de ses bases restent problématiques : une seule victoire lors des huit derniers voyages en championnat. Le milieu de terrain adverse, en réussite ces dernières semaines, pourrait représenter une menace pour la défense jaune et noire.

Programme de la 22e journée