Dortmund-PSG: Nasser Al-Khelaïfi encense Warren Zaïre-Emery

Unique buteur parisien lors du match nul entre le PSG et Dortmund (1-1) mercredi soir en Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery a reçu les éloges de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG peut remercier Warren (et l’AC Milan, bien entendu). Les Parisiens ont arraché leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après leur nul face à Dortmund (1-1) mercredi soir. Dans un match couplé où les Rossoneri ont pris le dessus sur les Magpies, les Français n’avaient plus qu’à faire un score de parité pour filer au second tour du tournoi.

Un objectif difficilement atteint par les hommes de Luis Enrique, menés à la pause sur un but de Karim Adeyemi. Heureusement, Zaïre-Emery était là pour sauver les meubles. Le néo-international français a égalisé pour son équipe juste au retour des vestiaires, sur une belle réalisation. Une prestation XXL du milieu de terrain de 17 ans qui lui a valu les félicitations de son président Nasser Al-Khelaïfi.

En zone mixte après la rencontre, le dirigeant qatari a encensé le prodige français qui réalise un début de saison exceptionnel avec les Rouge & Bleu. « Warren Zaïre-Emery est un magnifique joueur, je suis fier de lui. Il est Parisien et veut rester ici, il est important. Il a fait un grand match« , s’est enflammé le patron du club de la capitale sur Canal+ Foot au sujet de sa pépite.

Au classement, le PSG est deuxième avec 8 points, à trois longueurs de Dortmund, premier, et devant l’AC Milan, reversé en Europa League. Dernier du groupe, Newcastle est éliminé de toutes les compétitions européennes cette saison.