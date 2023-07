Dortmund: l’émouvant hommage d’Erik ten Hag à Sébastien Haller

A la sortie de la défaite de Manchester United face à Dortmund (2-3) en amical, l’entraineur des Red Devils, Erik ten Hag, a rendu un grand hommage à Sébastien Haller, son ancien attaquant à l’Ajax.

En tournée estivale aux Etats-Unis, dans le cadre de la préparation de la saison 2023-2024, Manchester United et le Borussia Dortmund ont livré une rencontre de gala ce weekend. Un match soldé par une défaite des Red Devils qui se sont inclinés sur le score de 3-2. Mais si le test a permis aux deux entraineurs de jauger le niveau actuel de leurs troupes, il aura donné à Erik ten Hag l’occasion de retrouver son ancien joueur, Sébastien Haller.

L’attaquant ivoirien a côtoyé le technicien néerlandais du temps où l’Eléphant évoluait au FC Utrecht et à l’Ajax Amsterdam au Pays-Bas. L’Ivoirien avait quitté les Lanciers l’été dernier pour rejoindre le Borussia Dortmund. Quelques mois plus tard, ce fut le tour d’Erik Ten Hag de quitter l’Ajax mais pour Manchester United. Les retrouvailles entre les deux hommes ont été un moment émouvant pour Ten Hag qui s’est empressé de rendre hommage à son ancien joueur.

« Je suis très fier de lui. Nous avons une longue histoire et je suis très reconnaissant de ce qu’il a fait pour moi au FC Utrecht et à l’Ajax, où nous avons connu tant de succès ensemble. Nous avons une relation très forte, nous sommes amis et je suis très fier », a confié le Hollandais en conférence de presse d’après-match.

Pour l’entraîneur des Red Devils, Haller a remporté un double combat, en dominant le cancer de testicule qui lui a été détecté l’été dernier. « Il s’est rétabli d’une mauvaise maladie, mais pas seulement, il est revenu au plus haut niveau. C’est un grand accomplissement qui en dit long sur sa mentalité, sa personnalité et son caractère », a ajouté Erik Ten Hag.

