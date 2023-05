Dortmund: Bellingham incertain pour le match du titre en Bundesliga

-Publicité-

En cas de victoire ce samedi contre Mayence, le Borussia Dortmund sera sacré champion d’Allemagne. Une rencontre pour laquelle la participation de Jude Bellingham est toujours incertaine.

Après sa victoire à Augsbourg le weekend dernier, conjugué à la défaite du Bayern Munich à domicile contre Leipzig, le Borussia Dortmund a récupéré le fauteuil de leader de la Bundesliga. Une victoire contre Mayence ce samedi, à l’occasion de la 34e et dernière journée du championnat, consacrerait le BVB champion d’Allemagne. Les Marsupiaux auront donc besoin de tout leur joueur pour cet ultime duel de la saison. Toutefois, un cadre pourrait être absent.

En effet, blessé lors de la grosse victoire des siens contre Gladbach (5-2) le 13 mai dernier, Jude Bellingham n’est toujours pas de retour et sa présence contre Mayence n’est pas assurée. D’ailleurs, en conférence de presse d’avant match, l’entraîneur des Jaune-et-Noir, Edin Terzi, a entretenu le flou. «Pour Jude, il y a un point d’interrogation. Au cours des derniers jours, il a pu intensifier son programme d’entraînement, ça se présente bien mais il n’a pas encore fait d’entraînement avec nous sur le terrain», a-t-il expliqué, relayé par Footmercato.

Cette saison, Jude Bellingham a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund. Une possible absence contre Mayence fera donc mal à son équipe, qui dispose toutefois d’un effectif assez complet pour aller chercher la victoire et le titre. Pour rappel, l’international Anglais est annoncé en partance pour le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

