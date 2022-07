Dortmund: atteint d’un cancer du testicule, Sébastien Haller sort du silence

Sébastien Haller est atteint d’une tumeur du testicule comme l’a annoncé Dortmund hier. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, ce mardi matin, l’international Ivoirien a tenu à remercier tous ses fans pour tous les messages de soutien qu’il reçoit.

«Sébastien Haller a dû quitter le camp d’entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller», a annoncé Dortmund ce lundi soir au sujet de sa nouvelle recrue. Depuis, l’inquiétude a envahit les fans de l’international Ivoirien qui ont manifesté leur soutien à l’ancien attaquant de l’Ajax.

Touchée par toute cette attention, la nouvelle recrue du BVB a posté un message de remerciement sur ses réseaux sociaux ce mardi. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. J’ai été très ému de voir ces belles réactions et j’ai même l’impression de ne pas mériter autant. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort« , a écrit le buteur de 28 ans.

L’annonce de son cancer a entraîné une vive émotion également dans le monde du football. Plusieurs de ses anciens partenaires ont posté des messages à son attention sur les réseaux, à l’image de Declan Rice, le capitaine de West Ham. L’Ajax, Auxerre, Utrecht ou l’Eintracht Francfort, ses anciens clubs, ont également réagi. Même la superstar du Real Madrid Luka Modric a eu un mot à l’endroit de l’Ivoirien.

Sébastien Haller a été recruté cet été par le Borussia Dortmund en provenance de l’Ajax contre une somme de 31 millions d’euros, pour remplacer Erling Haaland parti pour Manchester City. Le buteur Ivoirien va maintenant devoir observer une période de soins et de repos. Un gros coup dur pour ce dernier et son nouveau club.