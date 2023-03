Donald Trump veut acheter l’Inter Milan

Mis en vente en raison des difficultés financières que traversent le club italiens, l’Inter Milan peut tomber dans les mains de Donald Trump. L’ancien président américain pourrait se l’offrir l’écurie milanaise selon son avocat Joe Tacopina.

Malgré ses excellents résultats en Série A où il occupe la seconde place derrière Naples, l’Inter Milan se trouve actuellement en situation de vente, conséquence des difficultés financières rencontrées par son propriétaire chinois, Suning, au cours des deux dernières années.

Cependant, malgré les efforts déployés par ce dernier pour trouver un acheteur prêt à débourser une somme supérieure à un milliard d’euros, la quête s’avère ardue. Mais une offre surprise pourrait-elle venir de l’un des hommes les plus célèbres du monde ?

Dans une interview accordée à l’émission « Italian Football Podcast », Joe Tacopina, propriétaire de la SPAL, a évoqué l’intérêt de l’ex-président américain Donald Trump pour le football et notamment pour le Calcio. En sa qualité d’un des avocats les plus renommés d’Amérique et ayant récemment été recruté par l’ancien locataire de la Maison-Blanche, Joe Tacopina a été interrogé sur sa capacité à persuader Donald Trump de racheter le club auprès de ses actuels propriétaires chinois.

« Si je le mettais au défi et lui disais ‘vous ne gagnerez jamais rien avec l’Inter’, il achèterait alors probablement l’Inter pour me prouver que j’avais tort », a plaisanté l’avocat de Trump.

« Il aime un peu le football. Le golf est bien plus sa passion. Il n’est pas un grand fan du Calcio mais il comprend et aime le sport. Nous avons eu quelques discussions au sujet de la SPAL. Il sait que je suis ici. Il m’a appelé l’autre jour quand j’étais dans le stade. Il m’a appelé juste après que nous ayons marqué un but. Nous avons marqué quatre buts cette année, alors que Dieu me garde de profiter d’un de nos buts pendant plus de 35 secondes ! Mais ce n’est pas grave, c’est la norme quand on représente quelqu’un comme le président », a-t-il ajouté en souriant.

En outre, Joe Tacopina a évoqué avoir eu plusieurs échanges avec Donald Trump au sujet de son club, la SPAL. En témoigne l’anecdote rapportée par l’avocat lorsque le magnat de l’immobilier l’a appelé juste après un mais inscrit par la SPAL. Bien qu’il soit conscient que le golf est la passion première de Donald Trump, Joe Tacopina n’a pas manqué de souligner que le dirigeant américain est un véritable amateur de football, passionné par ce sport et désireux de s’investir dans le milieu.

Bien que la possibilité d’un rachat de l’Inter Milan par Donald Trump demeure pour l’heure incertaine, la perspective d’une telle acquisition a provoqué un certain engouement et alimenté les spéculations sur les intentions de l’homme d ‘affaires américaines.