Donald Trump prévoit d’assister à son procès civil pour fraude à New York

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé son intention d’assister à l’ouverture de son procès civil à New York, où il est accusé d’avoir exagéré la valeur de ses actifs immobiliers et financiers pendant des années.

Dimanche soir, Donald Trump a choisi la plateforme Truth Social pour annoncer sa décision de se présenter au tribunal pour le début de son procès civil à New York. Dans un message posté sur la plateforme, l’ancien président a exprimé sa détermination à défendre son nom et sa réputation dans cette affaire qui le concerne depuis plusieurs années.

Les accusations portées contre Donald Trump se concentrent sur des allégations selon lesquelles il aurait systématiquement exagéré la valeur de ses actifs immobiliers et financiers afin d’obtenir des avantages fiscaux et financiers. Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, mène l’enquête depuis un certain temps.

« Corrompu » et « déséquilibré »

Dans son message sur Truth Social, Donald Trump a qualifié le procureur général de New York de « corrompu » et le juge en charge de l’affaire de « déséquilibré », exprimant des critiques sévères envers le système judiciaire impliqué dans cette affaire.

La décision de Trump d’assister à son procès civil marquera un moment clé dans ce litige juridique en cours et suscitera sans aucun doute un vif intérêt médiatique et politique, étant donné la position centrale de l’ancien président au sein du parti républicain et ses ambitions potentielles pour la présidentielle de 2024.