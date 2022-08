Donald Trump: l’application Android Truth Social n’est pas approuvée sur Google Play Store 

L’application Truth Social de Donald Trump n’est toujours pas sur le Google Play Store car elle prétend qu’il n’y a pas assez de modération de contenu sur la plate-forme.

La plateforme de médias sociaux de l’ancien président américain Donald Trump, Truth Social, n’a pas encore été autorisée à être distribuée sur le Google Play Store d’Alphabet Inc. (GOOGL.O) en raison d’une modération insuffisante du contenu, selon un porte-parole de Google mardi. Ce retard constitue un revers pour l’application, qui a été lancée sur l’App Store d’Apple le 21 février.

Les téléphones Android représentent environ 40 % du marché américain des smartphones. Sans les magasins Google et Apple, il n’y a pas de moyen facile pour la plupart des utilisateurs de smartphones de télécharger Truth Social.

« Le 19 août, nous avons notifié à Truth Social plusieurs violations des règles standard dans l’application qu’ils proposent actuellement et nous avons réaffirmé que la mise en place de systèmes efficaces de modération du contenu généré par les utilisateurs est une condition de nos conditions de service pour que toute application puisse être mise en ligne sur Google Play », a déclaré Google dans un communiqué. Google a indiqué qu’il avait fait part à Truth Social de ses préoccupations concernant des violations de ses règles de fonctionnement du Play Store interdisant des contenus tels que les menaces physiques et l’incitation à la violence.

La société mère de Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), n’a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters, mais a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle avait « continuellement travaillé de bonne foi avec Google pour s’assurer que l’application Android de Truth Social était conforme aux règles de Google sans compromettre notre promesse d’être un havre de liberté d’expression ».

Elle a ajouté : « De plus, certaines des applications de nos concurrents sont autorisées dans le Google Play Store bien qu’elles violent de manière rampante l’interdiction de contenu sexuel de Google et d’autres politiques, alors que Truth Social a une tolérance zéro pour le contenu sexuellement explicite. »

Truth Social a rétabli la présence de Trump sur les médias sociaux plus d’un an après qu’il ait été banni de Twitter Inc (TWTR.N), Facebook (META.O) et YouTube d’Alphabet Inc à la suite des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, après avoir été accusé de poster des messages incitant à la violence. TMTG s’est engagé à offrir une « expérience engageante et sans censure » sur Truth Social, en faisant appel à une base qui a le sentiment que ses opinions sur des sujets aussi brûlants que le résultat de l’élection présidentielle de 2020 ont été éliminées des plates-formes technologiques traditionnelles.