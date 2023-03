Donald Trump inculpé pour avoir acheté le silence d’une actrice porno

Donald Trump est inculpé dans une affaire d’achat du silence de l’actrice de films X Stormy Daniels en 2016, un fait sans précédent pour un ancien président.

Un grand jury d’un tribunal de New York a voté l’inculpation au pénal de Donald Trump dans une affaire d’achat du silence d’une actrice de films X en 2016, rapportent jeudi 30 mars des médias américains, dont le New York Times et CNN (en anglais). Depuis plusieurs années, la justice cherche à déterminer si, avec ce paiement de 130 000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels, l’ancien président républicain de 76 ans s’est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction mineure, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal.

L’objectif était que Stormy Daniels taise une supposée relation extraconjugale dix ans plus tôt. L’ancien avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, « a effectué ces paiements » pour acheter le silence de l’actrice « dans le but d’influencer l’élection présidentielle de 2016 », avait affirmé en 2018 le parquet fédéral. Or, l’avocat a obtenu remboursement des sommes par la Trump Organization, et la justice américaine considère qu’il peut s’agir d’un don dissimulé à la campagne du président, en violation des lois de financement électoral.

Symboliquement placé en état d’arrestation

Après trois heures de discussions à huis clos, le grand jury a adopté un acte d’accusation dont les charges n’ont pas encore été rendues publiques. Donald Trump doit être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l’Etat de New York et par le procureur Alvin Bragg.

« Nous nous attendons à ce que la lecture de l’acte d’accusation ait lieu mardi », a déclaré Susan Necheles, l’avocate de Donald Trump, dans un courriel à l’AFP. Un porte-parole du parquet local avait annoncé auparavant organiser, avec la défense de Donald Trump, « sa reddition devant le procureur du district de Manhattan pour une audience d’inculpation », selon un communiqué publié après le vote du grand jury pour cette inculpation.

C’est un fait sans précédent pour un ancien président américain. Car Donald Trump devra donc « se rendre » au tribunal de Manhattan pour la lecture de l’acte d’accusation par un juge, pour être brièvement et symboliquement placé en état d’arrestation, puis photographié, avant que ses empreintes digitales ne soient relevées.