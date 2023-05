Don Jazzy: ses confidences sur son incapacité à rester avec une seule femme

- Publicité-

Lors d’une interview avec Nedu et son équipe sur le podcast « Honest Brunch« , l’artiste nigérian et fondateur du label Mavin Records, Don Jazzy, a révélé son incapacité à s’engager avec une femme et de continuer de trainer son statut de célibataire, à 40 ans.

Dans son interview, Don Jazzy a exprimé son désaccord avec l’idée d’une relation exclusive avec une seule femme. Il a admis qu’il était incapable de ne pas trouver d’autres femmes attirantes même lorsqu’il est en couple. Selon lui, « Ça ne me dérange pas si ma copine couche avec un autre homme, tant qu’elle me permet d’en faire de même ».

« Je ne suis pas le genre d’homme à rester avec une seule femme. Je ne sais pas comment certains hommes y parviennent, car si ma copine a de belles amies, j’aurai envie de sortir avec toutes. Je suis quelqu’un qui apprécie les belles femmes, il est difficile de les ignorer », a déclaré le patron de Mavin Records.

- Publicité-

Cependant, cette facette de sa personnalité pourrait éventuellement changer s’il venait à rencontrer le véritable amour, a-t-il mentionné. Mais pour l’instant, il ne peut pas se contenter d’une seule femme. « Je ne serais pas capable d’accepter l’idée que si j’aime une personne, toutes les autres femmes doivent être exclues. Peut-être que lorsque je serai frappé par ce sentiment papillon que l’on ressent quand on tombe amoureux, je dirai que toutes les autres sont insignifiantes et je me contiendrai sur celle que j’aime », a-t-il ajouté.

En se projetant dans l’avenir, l’artiste a établi certains critères pour choisir un éventuel partenaire de vie. Selon Don Jazzy, pour envisager de se marier avec une femme, elle doit être compréhensive et calme par nature. Étant conscient de son tempérament, il estime qu’une femme compréhensive et calme serait idéale pour établir une relation parfaite. Les disputes incessantes et les drames inutiles constituent, selon lui, de véritables obstacles à une relation amoureuse.

Articles similaires